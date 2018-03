Michel Preud’homme est un entraîneur désiré. Par des clubs en Belgique (le Standard, l’Antwerp…), des clubs à l’étranger et quelques équipes nationales.

À 59 ans, il a l’embarras du choix pour rebondir après une année sabbatique. Et les Diables dans tout ça ? MPH est vu depuis longtemps comme le successeur naturel de Roberto Martinez mais l’Union belge a toujours dit vouloir attendre la fin de la Coupe du Monde avant de prendre une décision pour le poste de coach fédéral.

La cour intense autour de Preud’homme va-t-elle obliger l’UB à changer ses plans ? "Non", nous répond une source bien placée à la fédération. "On garde notre plan initial de parler du coach après le tournoi. On ne peut pas changer de stratégie après chaque événement ou rumeur. On fera une évaluation après le Mondial puis on prendra une décision."

Pas question donc de déjà négocier avec Michel Preud’homme. Patientera-t-il jusque-là ? Les chances sont minces. D’autant que le départ de Roberto Martinez est loin d’être acquis. L’Espagnol se voit bien prolonger son séjour chez nous. "J’aime vivre en Belgique et j’aime les responsabilités que j’ai avec l’équipe nationale. Je vois aussi beaucoup de possibilités à plus long terme avec cette équipe. On a de fantastiques ambassadeurs actuellement mais il faut aussi préparer la future génération. Une longue période en tant que sélectionneur me plairait. Mais je sais évidemment que la Coupe du Monde sera cruciale. C’est pour ça qu’une prolongation de contrat n’a pas lieu d’être pour l’instant. On ne pourra faire une évaluation qu’après le tournoi. C’est normal d’avoir des rumeurs à cette époque mais la seule chose qui compte pour moi, c’est la préparation au Mondial."

Pour connaître l’identité du sélectionneur qui guidera les Diables pendant la Ligue des Nations et l’Euro 2020, il faudra donc attendre la mi-juillet, au mieux.