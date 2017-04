La finale des play-off 2 se jouera le samedi 27 mai (20h30) au lieu du jeudi 25 mai en raison de la visite du Président américain Donald Trump à Bruxelles, a annoncé la Pro League vendredi.

De même, le test match entre le club de Play Off 1 et le club vainqueur du Play Off 2 se jouera le mercredi 31 mai (20h30) au lieu dimanche 28 mai.

Ces modifications ont été effectuées en concertation avec la police fédérale et les autorités locales.