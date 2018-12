Adrien Rabiot, départ imminent du Paris-SG, direction Barcelone ? La décision du milieu de terrain de quitter son club formateur est "ferme et définitive" "parce que la situation aujourd'hui s'est totalement dégradée", a annoncé mercredi sa mère et agent, Véronique Rabiot, à la radio RTL.

"Il n'y a aucun accord avec aucun club, à aucun moment", a toutefois précisé Véronique Rabiot alors que son fils est annoncé dans la presse proche de rejoindre le FC Barcelone. "Nous n'avons le droit de parler avec aucun club avant le 1er janvier et je ne parlerai avec aucun club avant le 1er janvier", a-t-elle déclaré.

A partir de cette date, Rabiot pourra s'engager avec le club de son choix, sans que ce dernier ne verse à Paris d'indemnité de transfert. Un éventuel scénario fâcheux pour le club français, qui a besoin de liquidités depuis qu'il fait l'objet d'une enquête de l'UEFA sur sa situation comptable, après les transferts records de Neymar et Kylian Mbappé (plus de 400 millions d'euros) réalisés à l'été 2017. Selon le quotidien Le Parisien, Rabiot (23 ans) s'est déjà "mis d'accord" sur les termes de son prochain contrat avec le géant espagnol. La possible arrivée du joueur parisien faisait également les gros titres de la presse sportive basée dans la métropole catalane mercredi.

"Nous ne pouvons rien confirmer, nous ne parlons que des joueurs qui sont au club" et "Rabiot est un joueur du PSG", avait dit plus tôt dans la journée à l'AFP un porte-parole du club blaugrana.

Barcelone dès cet hiver ?

"Lors du mercato d'été, j'avais signifié à M. Henrique", le directeur sportif du PSG, "que je voulais qu'Adrien soit sur la liste des transferts puisque Adrien voulait quitter le club et qu'on l'avait clairement dit", a encore déclaré Véronique Rabiot à RTL, confirmant en revanche que son fils a "eu une proposition de Barcelone pendant le mercato".

"Le club a refusé, le club a totalement le droit de refuser, mais on ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant", a-t-elle ajouté. Le PSG avait annoncé lundi que le joueur restera "sur le banc pour une durée indéterminée", en guise de mesure de rétorsion. Une décision "que je respecte, que je peux comprendre et que je dois respecter", a déclaré son entraîneur Thomas Tuchel après le 8e de finale de Coupe de la Ligue contre Orléans (2-1) auquel le gaucher n'a pas participé mardi soir.

Il a toutefois enregistré le soutien dans la soirée du syndicat des joueurs professionnels, l'UNFP, qui "l'encourage à aller jusqu'au bout de son engagement" pour "être maître de sa carrière".

"Rabiot, casse-toi"

"C'est un ami, on a passé des étapes ensemble, on a grandi ensemble, c'est dommage de le voir dans une situation comme ça mais il a pris sa décision, le club a pris sa décision, on n'a rien à ajouter", a observé son équipier Marquinhos après le match. La tournure des événements n'a en tout cas pas été du goût de certains supporters parisiens, qui ont déployé à trois reprises une banderole très explicite à Orléans: "Rabiot, casse-toi, on n'a pas besoin de toi".

"C'est dommage parce que c'est un grand ami que j'avais dans le vestiaire, un joueur qui a beaucoup de qualités", a quant à lui déclaré le capitaine parisien Thiago Silva. "Mais il a pris sa décision et il faut la respecter, maintenant il faut penser aux joueurs qui sont ici, et à ceux qui peuvent peut-être arriver". Cette saison, Thomas Tuchel a commencé par lui donner les clés du milieu de terrain, mais son étoile a pâli depuis qu'il est arrivé en retard pour une causerie d'avant un match à Marseille, le 28 octobre... Depuis, Julian Draxler ou Marquinhos jouent au milieu, notamment en Ligue des champions.

Rabiot a aussi considérablement terni son image en refusant un statut de réserviste pour le Mondial-2018 avec l'équipe de France. Le sélectionneur Didier Deschamps ne l'a plus appelé depuis, et a récemment taclé le gaucher: "On ne parle pas d'un joueur qui a fait des performances de haut niveau quand il était avec nous".