L'équipe nationale féminine de football a battu difficilement la Roumanie 3-2 (mi-temps 2-1), vendredi soir à Louvain, à l'occasion de leur 2e match du groupe 6 des des qualifications pour le Mondial 2019 en France.

Les Red Flames ont inscrit le but de la victoire à la 87e par Tessa Wullaert. La capitaine Janice Cayman avait donné un bel avantage aux Belges en trouvant le chemin des filets aux 30e et 37e minutes. Les Roumaines sont revenues dans la partie, malgré une large domination belge, via Dusa (38e) et Rus (53e). Les Flames ont dominé toute la fin de la rencontre et été récompensées au final. La Belgique, 23e au ranking FIFA, compte 6 points au classement, après avoir battu 12-0 la Moldavie lors de son premier match mi-septembre. Elle rejoint l'Italie qui possède aussi 6 unités après 2 matchs.

La Roumanie (FIFA 38) ne compte toujours pas de point. Elle avait déjà perdu son premier match 0-1 face à l'Italie (FIFA 18). La Moldavie n'a pas de point de plus.

Les Red Flames se rendent ce mardi 24 octobre (18h) à Penafiel pour y défier le Portugal (FIFA 34), qui n'a toujours pas joué dans cette compétition.

Les sept vainqueurs de groupe se qualifieront directement pour le Mondial. Les quatre meilleurs deuxièmes joueront un barrage en deux tours, avec une demi-finale (aller 1er octobre 2018, retour 9 octobre) et une finale (aller 5 novembre 2018, retour 13 novembre). Le vainqueur décrochera un ticket pour la France.