Les espoirs belges se sont imposés 0-2 face à Chypre mardi après-midi à l'AEK Arena de Larnaca dans leur 4e match de qualification à l'Euro U21 de football.

Dodi Lukebakio a ouvert le score à la 51e avant que Samuel Bastien ne fasse 2-0 dans les arrêts de jeu (90e+3). Grâce à cette victoire, la Belgique s'empare de la tête du groupe 6 aux dépens de Chypre.

Après une première période de domination stérile, les Diablotins sont parvenus à trouver la faille en début de deuxième période. Samuel Bastien a tenté sa chance à distance à la 51e minute mais sa frappe a été contrée par la défense chypriote. Le ballon est alors arrivé dans les pieds de Lukebakio dont le tir du gauche en un temps est allé se loger dans le petit filet opposé.

Après ce but, l'équipe de Johan Walem a ensuite bien géré la fin de match et finalement planté un deuxième but dans les arrêts de jeu. Samuel Bastien a profité d'un ballon mal dégagé par la défense adverse pour frapper lui aussi en un temps - du droit - dans le petit filet (90e+3).

Au classement, la Belgique compte huit points soit deux de plus que Chypre, deuxième. La Suède est troisième (4 pts, 2 rencontres). Viennent ensuite la Hongrie (3 points, 1 match), la Turquie (1 point, 2 matches) et Malte (0 point, 3 matches).

L'Euro U21 se jouera en juin 2019 en Italie (qualifiée d'office) et à Saint-Marin (qui joue les qualifications). Les neuf vainqueurs de groupes seront qualifiés et les quatre meilleurs deuxième joueront des barrages pour les deux derniers tickets disponibles.