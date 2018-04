La Belgique a été tenue en échec par le Portugal 1-1 dans son quatrième match de qualification au Mondial de football féminin 2019, vendredi, à Louvain.

Les Red Flames, deuxièmes du groupe 6 avec 10 points, réalisent une mauvaise opération avant de se rendre en Italie, première de la poule (15 points en cinq rencontres), mardi, à Ferrara. Les deux buts ont été inscrits dans les arrêts de jeu, par Tine De Caigny (90e+1) et Dolores Silva (90e+4, sur penalty). Tessa Wullaert a manqué un penalty (51e).

Devant une assistance record de 7.101 spectateurs, les Red Flames rencontraient des difficultés à développer leur jeu. La première mi-temps s'achevait avec une seule occasion à signaler, survenue en toute fin de période: un but annulé pour un hors-jeu de Heleen Jaques (44e).

Les Belges se présentaient avec de meilleures intentions au retour des vestiaires. Tessa Wullaert se procurait un penalty. La joueuse de Wolfsburg voulait se faire justice elle-même, mais envoyait le ballon sur le poteau (51e).

Alors que Justien Odeurs devait se détendre sur une frappe de Jessica Silva (77e), Aline Zeler manquait le cadre en excellente position (78e).

Les Belges trouvaient l'ouverture en fin de match. Sur un corner, Tine De Caigny envoyait le ballon au fond des filets de la tête (90e+1).

La joie était cependant de courte durée. Davinia Philtjens arrêtait de la main le ballon dans le rectangle et écopait du rouge. Dolores Silva transformait le penalty et égalisait (90e+4).

Après trois victoires de suite, les Red Flames laissent filer leurs premiers points. Avec 10 unités, elles restent deuxième du groupe derrière l'Italie, victorieuse 1-3 en Moldavie dans l'après-midi. Les 'Azzurre', qui ont disputé un match de plus, totalisent 15 points. Italiennes et Belges s'affronteront mardi à Ferrara. Le Portugal est lui troisième avec 4 points.

Les sept vainqueurs de groupe sont qualifiés pour la phase finale, organisée en France du 7 juin au 7 juillet 2019. Les quatre meilleurs deuxièmes joueront les barrages, disputés en deux tours, avec en jeu le tout dernier ticket qualificatif.

En tout, vingt-quatre équipes seront qualifiées pour le Mondial 2019. La Belgique n'y a jamais pris part. Son premier grand tournoi international a été l'Euro 2017 aux Pays-Bas, conclu par une élimination au premier tour après une victoire et deux défaites.





LES REACTIONS A L'ISSUE DE LA RENCONTRE:

Aline Zeler: "Nous perdons un bête ballon"

"C’est vraiment râlant, même frustrant. On mène au score dans les arrêts de jeu mais on encaisse directement derrière. Au bout du compte c’est la déception, car sur ce but nous perdons un bête ballon dans l’axe. En première période, nous n’avons pas été assez dangereuses, mais c’est surtout de notre faute car nous avons souvent fait les mauvais choix. Il n’y avait pas assez de joueuses libres. Après la pause, nous sommes passées par les flancs et nous avons directement été dangereuses. Nous sommes aussi déçues pour les supporters, qui étaient venus en nombre aujourd’hui. Ce match programmé pendant les congés était une bonne chose, mais il faut aussi se dire que mardi en Italie il y aura aussi du monde dans les tribunes. Nous devons maintenant nous concentrer sur ce match et oublier ce qu’il vient de se passer."

Justien Odeurs: "Ce n’était pas assez bon"

"C’était un match difficile, car il n’y avait pas beaucoup d’espaces. Moi finalement je n’ai pas eu beaucoup de ballons à négocier. Nous avons joué un peu bas en première période mais après la pause nous avons rectifié le tir. Nous sentions que nous allions marquer. Nous avons d’abord eu le penalty, qui est manqué, mais nous n’avons pas baissé les bras. Finalement, on trouve le chemin des filets mais dans la foulée il y a ce penalty qui nous fait mal. Il faut le dire: ce n’était pas assez bon aujourd’hui. Nous devrons faire mieux en Italie."

Ives Serneels: "Nous ne devons regarder que nous-mêmes"

"Ce n’était pas notre meilleure rencontre. La première période est presqu’à oublier. En seconde, nous avons été plus dangereux, et nous avons tout fait pour prendre l’avantage et remporter cette rencontre. J’avais cependant demand à mes joueuses de rester concentrées. Davina Philtjens ne devait pas exemple pas jouer trop haut, pour éviter de laisser des espaces, ce que les Portugaises attendaient. Nous sommes déçus, c’est peu de le dire, et ce nul rend encore plus importante la rencontre de mardi en Italie. Mais il n’y a rien de catastrophique. Nous ne devons regarder que nous-mêmes, et aller de l’avant. Nous avons notre sort entre les mains."