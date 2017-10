Dans son analyse, Yannick Ferrera a fait un lapsus amusant.

"Le but était de mettre Gand sous pression dès le début", disait-il, avant de se corriger. "J’ai dit Gand ? Après 15 bonnes minutes, nous avons commis des erreurs tactiques, et nous avons organisé une journée portes ouvertes. Si je me suis fâché au repos ? Non, j’étais content. Bien sûr que oui ! Si on avait continué ainsi, on s’en serait pris huit. Je pourrais féliciter mon groupe pour l’engagement en 2e mi-temps, mais je ne le fais pas. On a commis trop d’erreurs avant le repos."