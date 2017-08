L’occasion de se demander ce que les dix-neuf autres plus vieux clubs du Royaume sont devenus. Et ce n’est pas toujours très joli à voir…

Ils ont disparu de la carte

C’est la question à un million : qui est le matricule 2 du football belge ? Consolez-vous si vous ne trouvez pas. Cela fait déjà 44 ans qu’il a été radié. Le matricule 2 du Daring Club de Bruxelles n’existe donc plus. Et contrairement à ce que l’on croit souvent, à tort, le Daring n’a pas survécu à travers le D du RWDM. Quand le Daring a mis la clé sous le paillasson en 1973 à cause de gros soucis financiers, le Royal Racing White en a profité pour déménager du stade Fallon au stade Machtens. En déménageant, le Racing White a ajouté Daring à son nom, mais il n’y a jamais eu de fusion.

Deux autres vieux clubs de la capitale ont disparu : le matricule 15 d’Uccle Sport et le matricule 20 de l’Excelsior de Bruxelles. Si le premier a été radié suite à une fusion avec le Léopold Uccle et son matricule 5 encore plus ancien, le second a disparu totalement. Et ce depuis… 82 ans ! En 1935, les dirigeants de l’Excelsior décident de stopper leur section football pour de bon. La section athlétisme, elle, est par contre toujours bien vivante à Laeken.

(...)