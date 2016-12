Manuel Neuer a été désigné meilleur gardien du monde par la fédération internationale de l'histoire du football et des statistiques (IFFHS).

Le gardien de l'Allemagne et du Bayern de Munich obtient cette distinction pour la 4e fois de sa carrière. Thibaut Courtois a obtenu la 9e place avec 13 points.

Le référendum organisé par l'IFFHS permet à des experts du football issus de 56 pays de pouvoir voter. Manuel Neuer a reçu 156 points et devance l'Italien Gianluigi Buffon (Juventus), 2e avec 91 points et le Portugais Rui Patricio (Sporting Portugal), 3e avec 50 points.

Côté féminin, c'est la Française Sarah Bouhaddi, 30 ans, gardienne de Lyon, qui a été sacrée. C'est la première fois, en 5 éditions que l'Américaine Hope Solo ne gagne pas à ce référendum. Internationale (115 sélections), Sarah Bouhaddi a remporté la Ligue des Champions avec Lyon cette année.

Un trophée a été décerné aussi au meilleur arbitre de l'année, l'Anglais Mark Clattenburg qui a notamment dirigé la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'Atletico Madrid et la finale de l'Euro-2016 en France entre le Portugal et la France.

Côté féminin, c'est la Hongroise Katalin Kulscar qui a été mise à l'honnur. Elle a sifflé la finale de la Ligue des Champions entre Lyon et Wolfsburg cette année.

Gardien de l'année:

1- Manuel Neuer (Germany/FC Bayern München) 156 points

2- Gianluigi Buffon (Italy/Juventus Torino FC) 91 points

3- Rui Patricio (Portugal/Sporting Portugal) 50 points

4- Claudio Bravo (Chile/FC Barcelona/Manchester City FC) 45 points

5- David De Gea (Spain/Manchester United FC) 37 points

6- Jan Oblak (Slovenia/Club Atletico de Madrid) 31 points

7- Hugo Lloris (France/Tottenham Hotspur FC) 29 points

8- Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid CF) 18 points

9- Thibaut Courtois (Belgium/Chelsea FC) 13 points

10-Denis Onyango (Uganda/Mamelodi Sundowns) 5 points

11-Petr Cech (Cech Republic/Arsenal London FC) 4 points

12-Samir Handanovic (Slovenia/FC Inter Milano) 2 points

13-Marc André Ter Stegen (Germany/FC Barcelona) 1 point





Gardienne de l'année:

1. Sarah Bouhaddi (Fra/Lyon) 111 pts

2. Almuth Schult (All/Wolfsburg) 82

3. Hope Solo (USA/Seattle Reign) 77

4. Barbara (Bré/Kindermann) 38

5. Hedvig Lindhal (Suè/Chelsea) 29





Arbitre de l'année:

1. Mark Clattenburg (Ang) 141 pts

2. Nicola Rizzoli (Ita) 65

3. Viktor Kassai (Hon) 55

4. Jonas Eriksson (Suè) 43

5. Cuneyt Cakir (Tur) 28

. Björn Kuipers (P-B) 28





Arbitre féminin de l'année:

1. Katalin Kulcsar (Hon) 58 pts

2. Kataryna Monzul (Ukr) 53

. Bibiana Steinhaus (All) 53

4. Carol Anne Chenard (Can) 52

5. Pernilla Larsson (Suè) 26