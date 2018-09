Ce soir, à Londres, on consacrera le meilleur joueur FIFA de l’année. L’occasion de revenir sur ce prix prestigieux et d’évaluer les chances des trois finalistes, Modric, Salah et Ronaldo.

Avec la multitude de prix individuel décerné par la FIFA ou d’autres institutions, difficile de faire le tri. Ce soir se dispute “The best FIFA football Awards” Plusieurs titres sont en jeu : meilleur joueur et joueuse de l’année, meilleur entraîneur du football féminin et masculin, plus beau goal de l’année ou prix Puskas et celui des meilleurs supporters. Le plus médiatisé concerne le “Best Player Men’s FIFA” Attention, ce prix n’est pas à confondre avec le Ballon d’Or qui est exclusivement détenu par France Football et se déroule en décembre. Entre 2010 et 2015, ces deux distinctions individuelles avaient fusionné mais ce n’est plus le cas pour la troisième année consécutive.

Un système d’attribution au centre des débats

Les votants ne sont pas identiques entre le Ballon d’Or et le prix de la FIFA. Pour le premier, ce sont des journalistes spécialisés de chaque pays qui choisissent. Pour le second, ce sont les fans, des journalistes, des sélectionneurs nationaux et des capitaines des équipes nationales à travers un vote qui définit les heureux élus. Lorsqu’ils ne faisaient qu’un, le Ballon d’Or utilisait un suffrage comme celui du meilleur joueur FIFA cette année. Or, si les journalistes seuls avaient voté durant ces années, Sneijder, Iniesta, Ribéry ou Neuer auraient été sacrés ! Par conséquent, ce type de suffrage ne fait pas l’unanimité. En s’alliant à la FIFA, le Ballon d’Or avait perdu de son ADN. Il privilégiait les statistiques individuelles à la performance collective. Cela ne sera plus le cas dorénavant. Au plus grand bonheur d’artistes comme Iniesta ou Xavi qui n’ont jamais reçu de récompense malgré tous leurs titres acquis durant leur carrière.

Ronaldo, Salah et Modric, un fauteuil pour trois

Le meilleur joueur FIFA est sans doute le trophée qui jouit du plus d’attention ce soir. Cette année, trois profils différents s’affrontent. Comme chaque année, Cristiano Ronaldo a été monstrueux en Champions League. Son retourné phénoménal contre la Juve reste encore gravé dans toutes les mémoires. Seul hic, son mondial qui s’est brusquement arrêté en 8e de finale face à l’Uruguay. En année de Coupe du Monde, cela joue énormément dans les têtes. Ce même argument vaut également pour Mo Salah. Auteur d’une saison stratosphérique, l’ailier n’a pas réussi à pousser ses équipiers égyptiens vers les sommets. Buteur à 32 reprises en Premier League, un nouveau record, Salah a été éblouissant avec Liverpool. Il a emmené son équipe jusqu’en finale de LDC et a permis au club de la Mersey de finir second en championnat. Blessé par Sergio Ramos en finale face au… Real Madrid, cela pourrait lui jouer des tours également. Luka Modric correspond au joueur qui répond aux plus de critères. Essentiel au Real, prépondérant avec la Croatie durant le Mondial, le génie des Carpates a presté à un niveau exceptionnel. Modric peut légitimement s’estimer comme le favori de cette récompense. Si, l’année dernière, la victoire de Ronaldo n’avait souffert d’aucune contestation, les débats sont plus ouverts aujourd’hui. Le Portugais et le Croate semblent clairement batailler pour le précieux sésame. Les votants vont devoir choisir entre le joueur le plus décisif en terme de statistiques ou l’homme de l’ombre. Un éternel débat qui ne manquera pas de nourir la polémique quels qu'en soient l’issue et le choix des votants.





5 Choses à savoir sur “The best FIFA football Awards”

1) Aucun Français en lice

Ni Griezmann, ni Mbappé ou encore Varane ne figure dans le top 3. Les trois joueurs font partie du top 10. De quoi remettre en cause les chances de victoire de Modric et d’atténuer l’importance de la Coupe du Monde ? Grizou ne cesse ces derniers temps de clamer sa légitimité au Ballon d’Or. Avec une CDM ainsi qu’une Ligue Europa dans son escarcelle, le joueur n’aurait pas fait tache dans cette liste. Tout comme Varane, même si son poste est moins exposé que les autres.

2) Trois Belges dans le top 10

Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois intègrent le top 10. Les trois Diables Rouges étaient un peu courts pour se faire une place dans le top 3. Essentiellement à cause de leur manque de titres la saison dernière.

3) Roberto Martinez, nominé dans le top dix des entraîneurs

Didier Deschamps avec sa Coupe du Monde, Zidane pour sa LDC avec le Real et Zlatko Dalic grâce à sa place en finale avec la Croatie. Voici les entraîneurs qui composent le top trois. Martinez s’insère méritoirement dans le top 10. Nul doute qu’il aurait pu glaner une meilleure place si la Belgique avait battu la France en demi-finale. Mais avec des si…

4) Cristiano Ronaldo pour l’histoire ?

En cas de titre, ce serait la 4e fois que le Portugais remporte cette récompense. Il serait ainsi le plus titré devant Zidane et Ronaldo qui possèdent chacun 3 trophées.

5) Marta, pour rentrer un peu plus dans la légende

Toutes catégories confondues, Marta est celle qui détient le plus de prix. Elle a remporté 5 fois le titre de meilleure joueuse. Cette année encore, elle est en course pour une sixième victoire.