Le quotidien sportif espagnol AS a publié une étude de JDSports qui révèle pour chaque pays du monde le club le plus populaire, selon les recherches Google.

Si les mêmes équipes reviennent souvent, c'est le Real Madrid qui trône en tête du classement (et largement), avec un total de 97 pays. Sur le toit de l'Europe l'année dernière, en remportant leur 13e Ligue des Champions, les Merengue sont désormais les Rois du monde.

Selon l'infographie proposée par AS, outre l'Espagne évidemment, le club madrilène est le plus populaire en Asie et en Afrique, mais l'Amérique latine n'est pas en reste, non plus. Le club de Florentino Perez est aussi le plus recherché aux États-Unis.

Beaucoup de clubs anglais reviennent aussi régulièrement, sans surprise, comme Arsenal (premier en Grande-Bretagne), Liverpool (très populaire en Asie du Sud-Est) ou encore Manchester United (surtout dans le sud de l'Afrique). Fait plus étonnant, autour d'un Real quasi-omniprésent en Asie, Chelsea est le club le plus recherché en Mongolie, qui fait office de "résistant".

Le Barça réalise un score bien moins élévé que son éternel rival, et est le plus populaire en Turquie, en Équateur ou encore en Uruguay.

Le PSG est le club le recherché en France, mais aussi... au Vénézuela.

La Juventus, champion incontesté dans son pays depuis plusieurs années, est aussi le club le plus recherché par les Italiens.

Enfin, chez nous, c'est Anderlecht qui trône en tête du classement.