L'équipe nationale féminine Belge de futsal est en train de disputer en Irlande du Nord le premier tour qualificatif pour l'Euro 2019. Cela a bien commencé pour les Belges qui ont remporté leur première rencontre contre l'Irlande du Nord 3-4. Elles affrontent les Pays-bas à 16h.

Entre la pause déjeuner et la séance de kiné, Pauline Jandrain et Elisabeth Mariscal Diaz, deux joueuses des Red Flames Futsal, nous ont rapidement accordé quelques minutes afin de livrer leurs sentiments après la victoire face à l'Irlande du Nord.

La Belgique a bien entamé sa première phase de qualification pour l'Euro 2019 de Futsal. Les Flames ont émergé grâce à leurs qualités: "C'était un match serré mais on aurait du se mettre plus vite à l'abri. Nous étions meilleures que l'Irlande qualitativement parlant.Nos adversaires ont imposé leur tactique et ça nous a déstabilisé. On a pas réussi à imposer le jeu qu'on a travaillé et appris ensemble", explique Elisabeth.

La victoire fait du bien au moral des troupes. Les joueuses ont profité du moment après le match: "On a célébré la victoire dans les vestiaires mais cela a été relativement calme. On ne s'est pas trop enflammé et on a été se reposer pour bien récupérer", révèlent les deux joueuses.

