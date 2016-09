Red Flames: "Pas le choix, on doit aller à l’Euro"

Football

Elles n’ont jamais été aussi proches de l’exploit. Une compétition internationale ? Ce serait du jamais-vu pour l’équipe nationale féminine belge de football. Les Red Flames sont proches d’écrire l’histoire avec comme objectif : une qualification pour l’Euro 2017. Jusqu’ici, leur phase qualificative est presque parfaite. Elles n’ont pas perdu une seule rencontre et n’ont concédé que deux partages, face à l’Angleterre (4e nation mondiale) et contre la Serbie. Et c’est justement contre cette dernière que les filles tenteront d’aller chercher la qualification pour l’Euro 2017 ce jeudi (16h). "C’est la semaine la plus importante du football féminin belge, nous a confié Janice Cayman, attaquante (55 sélections, 15 buts). On sent la pression, mais on doit gagner ce match. Notre équipe a beaucoup grandi depuis plusieurs années."

La Belgique n’a fait que s’améliorer depuis 10 ans. Notre équipe nationale se rapproche d’une qualification pour l’Euro depuis 2005, où elle avait terminé 5e, puis 4e en 2009 et 3e en 2013. "Nos jeunes ont de plus en plus de qualités", reconnaît celle qui évolue au Western New York Flash (États-Unis). "Je sens que le niveau augmente à l’entraînement. Nous avons plus de joueuses qui évoluent à l’étranger (NdlR : neuf dans le noyau actuel). En Belgique, le niveau est correct, même si la disparition de la BeNeLeague (NdlR : championnat belgo-néerlandais) est dommage. Toutes les filles progressent, je le sens physiquement."

Du coup, les Red Flames sont plus crédibles. "Avant, on se disait qu’on n’était que la petite Belgique. Désormais nous sommes plus respectées. Tout s’est aussi professionnalisé. On a un préparateur physique, alors qu’avant, c’était le kiné qui devait s’occuper de tout. On prend soin de nous, il y a plus de moyens. Nous avons été mises dans une situation idéale."

D’où une pression logiquement plus importante. "On doit gagner ce jeudi, il n’y a pas le choix", affirme Cayman. "C’est crucial pour le développement du football féminin en Belgique. Peut-être qu’il va exploser si on participe à cette compétition. Cela nous donnera de la visibilité. Pour développer un sport, il faut avoir des résultats et gagner. En France, le foot féminin a explosé après la Coupe du Monde en Allemagne, où les Bleues avaient fini 4es. Si on se qualifie, cela va forcément attirer des jeunes."





Diffusé en livestreaming

Aucune chaîne de télévision ne diffusera la rencontre face à la Serbie (16h). Mais l’Union belge ne voulait pas rater cet événement : le match sera diffusé enlivestreaming sur la chaîne YouTube des Red Flames.

Les filles sont pour l’instant 2es. Les premières de chaque groupe sont qualifiées, ainsi que le six meilleures deuxièmes des 8 groupes (les deux dernières s’affrontent en barrage). Une victoire assurerait quasiment la qualification pour l’Euro 2017 aux Pays-Bas. Le match de mardi prochain contre l’Angleterre (19h) ne serait alors qu’un gala.

Le classement : 1. Angleterre 16 pts (6 m.); 2. Belgique 14 (6); 3. Bosnie 9; 4. Serbie 7 (6); 5. Estonie 0.