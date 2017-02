Véritable révélation des dernières semaines, Gaëtan Hendrickx, le médian de Zèbres, au petit gabarit (1,75 m pour 69 kg) a passé son enfance avec des gants puis une raquette avant de devenir joueur de champ. Portrait

C’est dans les cages de Waterloo, Charleroi puis Anderlecht que Gaëtan Hendrickx a fait ses premiers pas dans les football

Il est parfois difficile de l’imaginer. Mais c’est bien en tant que gardien de but que Gaëtan Hendrickx a fait ses premiers pas dans le foot. "C’était à Waterloo", se souvient-il. "J’étais tout jeune. Trop pour être inscrit dans une catégorie d’âge, mais je voulais vraiment être gardien. J’adorais ça ! On dit toujours que pour être gardien, il faut être un peu fou. Et je l’étais ." (sourire)

Malgré son petit gabarit, il se débrouillait bien, et il s’inscrit au… Sporting de Charleroi. "Les terrains étaient petits, donc les goals aussi. Je me rappelle que je montais souvent balle au pied… et que je marquais beaucoup de buts. Dès que j’avais le ballon, je le mettais au pied pour participer au jeu."

Mais avec l’âge, la surface de jeu s’agrandissait et les occasions de jouer au pied diminuaient. "Et moi, je m’embêtais dans le but", indique le médian carolo.

Surtout après son passage à Anderlecht. "On gagnait chaque semaine et je n’avais rien à me mettre sous la dent. Je m’ennuyais… J’ai alors dit à mes parents que je pensais arrêter."

Un choix que ces derniers ont rapidement accepté. "On ne voulait pas le pousser à faire quelque chose qu’il n’aime pas", explique Stéphane Hendrickx, le papa de Gaëtan. "Il faut aussi dire qu’il était colérique. Dès qu’il encaissait, il râlait et était un incroyable mauvais perdant. Il n’acceptait pas l’erreur des autres."

"Je me couchais dans mon but et je pleurais de rage en disant que mes défenseurs étaient nuls", ajoute Gaëtan, qui a pris la décision définitive d’arrêter… malgré les tentatives d’Anderlecht de l’en empêcher. "Je me souviens que Jacky Munaron m’a téléphoné une dizaine de fois en me disant qu’on ne pouvait pas le laisser arrêter. Mais son choix était fait et on ne voulait pas aller contre."

Dans le Limbourg, Hendrickx vit des hauts et des bas à Genk puis à Saint-Trond

Six mois plus tard, Genk lui propose un contrat de trois ans. Gaëtan habite seul, dans un appartement proche du stade et y apprend l’indépendance, pour la première fois. "J’ai rapidement été confronté à la vie d’adulte. À 17 ans, je me faisais à manger, je sortais très peu…"

(...)