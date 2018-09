Ritchie De Laet va continuer sa carrière aux antipodes.

Le défenseur belge, 29 ans, a été prêté jusqu'au terme de la saison par son club anglais d'Aston Villa au Melbourne City FC, club australien de D1. Les deux formations l'ont annoncé vendredi matin. La saison dernière, il avait disputé 14 matches avec l'Antwerp, déjà prêté par les 'Villans'.

"Je suis ravi de rejoindre Melbourne City", a déclaré le Belge sur le site du club, membre du City Football Group. "Je suis aussi impatient de retrouver Warren Joyce, un entraîneur qui veut toujours faire évoluer ses joueurs." En effet, De Laet a déjà connu Joyce à l'Antwerp puis à Manchester United.

L'Anversois avait débuté sa carrière à l'Antwerp en 2006 avant de partir un an plus tard pour l'Angleterre, où il a évolué dans une dizaine de clubs de D1 et D2. Il est passé, notamment, par Stocke City, Manchester United, Sheffield United, Wrexham, Preston, Portsmouth et Norwich, avant d'arriver en 2012 à Leicester, avec qui il a connu la montée en Premier League.

Il a joué une dizaine de matches avec les Foxes au début de la saison 2015-2016, avant d'être prêté à Middlesbrough (D2). A la fin de cette saison, De Laet a ainsi eu l'honneur d'être champion d'Angleterre avec Leicester et vice-champion de Championship (la D2 anglaise) avec 'Boro'.

Le joueur, appelé deux fois en équipe nationale à l'époque de Franky Vercauteren, avait rejoint Aston Villa en août 2016.