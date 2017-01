Football Hal Robson-Kanu, l’auteur du but qui a éliminé les Belges à l’refait le match.

"Logiquement, je n’aurais jamais dû jouer ce match. J’étais blessé avant le tournoi."

D’entrée de jeu, Hal Robson-Kanu (27 ans), plus connu chez nous comme le bourreau des Diables, avoue à Fan ! qu’il n’était pas à 100 % lorsqu’il a éliminé la Belgique. Nos confrères ont été le rencontrer chez lui, à Stratford-upon-Avon, ville de naissance d’un certain William Shakespeare. Ce n’est donc pas un hasard d’évoquer ici la défaite 3-1 face au pays de Galles en quarts de finale de l’Euro. Un drame pour le football belge.

Avant le match du 1er juillet 2016, nous avions l’impression que le pays de Galles était juste content d’être là…

"Nous avons pourtant toujours cru la victoire possible."

Mais la Belgique était numéro 2 au classement Fifa !

"OK nous connaissions ses qualités suite aux quatre confrontations en phase qualificative (NdlR : pour la CDM 2014 et l’ Euro 2016). Nous savions que nous pouvions battre la Belgique en cassant le rythme et en rentrant bien dans le match. Nous avons travaillé ces aspects les jours précédents. Cette approche avait fonctionné lors des matches précédents et nous amenait une sorte de sérénité. Nous nous savions capables de battre tout le monde si nous étions bien défensivement."

Le match face à la Hongrie (4-0) ne vous a pas impressionnés ?

"C’est clair que les Hongrois ont visité tous les recoins du terrain. Nous avons regardé ce match en équipe et ce fut une leçon intéressante. Nous avons vu que vous étiez capables de tout dès qu’on vous laissait de l’espace."

Lorsque Radja Nainggolan vous balance un obus et fait 1-0 personne ne se dit qu’une équipe qui découvre ce genre de compétition sera capable de retourner la situation…

"Nous sommes entrés dans le match à ce moment-là. Nous n’avions plus rien à perdre. Le football est revenu, Aaron Ramsey s’est chargé de distribuer le jeu. À notre plus grande surprise, les Belges ont commencé à reculer et suite à quelques contres, nous avons pesé sur la défense. Nous sentions que ça allait venir. Lors de l’égalisation, nous avons réalisé que nous avions toutes nos chances."

Où la différence s’est-elle faite ?

(...)