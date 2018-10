L'avocat spécialisé dans le sport Wouter Lambrecht est le troisième membre du groupe d'experts de la Pro League, qui doit examiner le rôle des agents et des intermédiaires dans le football belge. C'est ce que la Pro League a annoncé lundi.

Lambrecht, 32 ans, est titulaire d'un master en droit de la UGent, et d'un LL.M (Master of Law) en International Sports Law (ISDE - Madrid). Il est actuellement actif au FC Barcelone depuis octobre 2017. Lambrecht a exercé la fonction de "Head of Legal" à l'Association européenne des clubs (ECA) de 2011 à 2017. Il est notamment Juge au "FIFA Dispute Resolution Chamber" (DRC) et médiateur au TAS.

La semaine dernière, le président de la Pro League Marc Coucke avait annoncé la constitution d'un groupe d'experts indépendants pour formuler des recommandations concrètes concernant les agents. Le ministre d'Etat Melchior Wathelet et le CEO de la Pro League Pierre François sont les deux autres membres de ce groupe d'experts, qui est à présent complet.

"Ils ont la volonté de remettre leurs (premières) recommandations le plus tôt possible", a précisé la Pro League.