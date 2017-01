Le nouveau gardien d’Anderlecht n’est donc pas un Croate (Kalinic, 2m01), un Tchèque (Koubek, 1m97), un Belge (Casteels, 1m96), un Polonais (Tyton, 1m95) ou un Italien (Sirigu, 1m92) mais un Espagnol.

Avec 1m87, Ruben Ivan Martinez (32 ans) est le plus petit de tous, mais est-il aussi le moins bon ? Certes, Ruben était troisième gardien au Deportivo La Corogne mais des suiveurs du football espagnol nous assurent qu’il n’est pas un manchot. Selon eux, Ruben a le même niveau que Tyton (le n°1 à La Coruña) et Lux (le n°2).

En théorie, il sera numéro 2 à Anderlecht, vu que René Weiler fait pleine confiance à Frank Boeckx. Mais lors de son arrivée, lundi matin à l’aéroport de Zaventem, Ruben nous a fait comprendre qu’il va se battre pour devenir numéro 1. "Je ne suis pas ici pour passer des vacances."

Ayant joué pendant dix saisons à Barcelone - de 12 à 22 ans - Ruben est très fort des pieds. "Oui, j’ai partagé le vestiaire avec toutes les stars , nous confirme-t-il.Messi ? On était dans la même école des jeunes à La Masia , mais il a trois ans de moins que moi. On a tous les deux joué dans la 2e et 3e équipe de Barcelone. Andres Iniesta, lui, a le même âge que moi. Je ne téléphone pas tous les jours aux stars du Barça , mais quand on se rencontre, on est contents de se voir et on papote."

Ruben a joué deux matches avec l’équipe première de Barcelone. Lors de la saison 2004-2005, il est monté au jeu contre Valence (1-1) quand… Valdes s’est fait exclure. La semaine d’après, il était titulaire contre Levante (2-1). Leo Messi avait 17 ans et demi et était monté au jeu pour la cinquième fois de sa carrière.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.