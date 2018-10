Un jeune joueur du club russe de Rubin Kazan s'est distingué ce week-end. Dans un match de la ligue nationale des étudiants face à Cheboksary, Norik Avdalyan prend ses responsabilité lorsque son équipe obtient un penalty.



Et là, surprise lorsqu'il s'élance et envoie le ballon directement en lucarne... et de manière acrobatique!



Pour la petite histoire, ce penalty a permis à Kazan de s'imposer 1-0.