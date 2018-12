Hier, c’était au tour d’Enzo Scifo (52 ans) de donner le coup d’envoi et de prendre place à côté de Marc Coucke. Pendant la mi-temps, l’ancien n°10 s’est exprimé devant le micro de Proximus TV. "Je n’ai pas vraiment parlé avec Monsieur Coucke, mais je trouve ça bien qu’il sonde les anciens qui ont envie de s’impliquer pour le club. Si on fait appel à nous, les anciens, on répond présent, parce qu’Anderlecht n’apporte pas encore ce que les gens attendent."

En tant qu’ancien entraîneur de l’équipe nationale espoirs, il a surtout suivi de près la prestation des jeunes. "La nouvelle direction veut dynamiser le club, notamment en lançant plusieurs jeunes. Ils sont peut-être mis trop vite en avant, ce qui peut être dangereux dans le contexte actuel, mais ils se débrouillent bien. Un Sambi Lokonga, par exemple, me fait penser à Charly Musonda senior. Et cela malgré son jeune âge."

Voilà plus de deux ans que Scifo n’est plus actif dans le football. "J’attends un nouveau job, mais rien ne s’est présenté. Oui, j’aimerais recommencer dans le foot."