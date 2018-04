René Weiler va-t-il retrouver un poste sept mois après son départ d’Anderlecht ? Selon la presse suisse, il est en pole pour succéder à Murat Yakin sur le banc du Grasshopper Zürich, actuel 6e du championnat suisse.

Son arrivée n’est cependant pas encore certaine non plus. Le club, 27 fois champion national, est en passe de changer de propriétaire et Weiler est la piste principale de l’un des possibles repreneurs.

Weiler (44 ans) a déjà entraîné le Grasshopper en 2008-2009, mais il avait joué dans l’autre club de Zürich, le FC.