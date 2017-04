"J’ai un contrat avec Nantes; pour le moment, rien ne dit que je vais partir." Tels étaient les mots de Sergio Conceição après la victoire de Nantes à Caen samedi soir (0-2), assurant ainsi le maintien du club qui était son objectif initial.

La semaine dernière, nous révélions l’existence d’une clause dans le contrat du Portugais qui lui permet de quitter Nantes gratuitement cet été en cas d’offre intéressante. Les prétendants se sont alors bousculés et parmi eux, le Standard, bien entendu.

Samedi dernier, nous précisions que la direction du Standard avait déjà pris des contacts informels avec Sergio Conceição. Nous écrivions aussi que le président de Nantes, Waldemar Kita, souhaitait prolonger son contrat mais que Conceição préférait se concentrer sur l’objectif sportif. C’est aussi la raison pour laquelle il a reporté un rendez-vous programmé, à Nantes, jeudi dernier en soirée, avec Olivier Renard et Bruno Venanzi. Après avoir assuré le maintien de Nantes samedi dernier, Conceição est donc officiellement ouvert à la discussion.

Homme de parole, le Lusitanien veut écouter le président Kita et savoir quelles seront ses ambitions pour la saison prochaine. Car c’est bien là le nerf de la guerre pour le Portugais qui se veut ambitieux. Conceição sera à l’écoute et optera pour le projet sportif, mais aussi financier, le plus intéressant. Une fois la proposition de Nantes entre ses mains, Conceição sera à l’écoute des dirigeants liégeois. "Par respect pour le club, ses dirigeants et ses supporters qu’il porte dans son cœur, il ne pourra pas dire non à une rencontre", nous assure-t-on dans son entourage. Car oui, Conceição porte encore le Standard dans son cœur et il n’est pas du tout insensible à l’intérêt porté à son égard par la direction liégeoise.

Outre Nantes et le Standard, la Lazio et la Fiorentina sont également sur les rangs, mais à une condition : si leur coach ne prolonge pas. Les deux clubs souhaitent prolonger Simone Inzaghi et Paulo Sousa dont le contrat expire en juin ,mais en cas d’échec, ils opteront pour Conceição.