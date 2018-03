Football Le futur adversaire des Diables en Russie s’est rassuré.

Une Kane dépendance? Contre la Seleçao et la Mannschaft, les Anglais avaient déjà souffert offensivement sans leur buteur Harry Kane, déjà blessé à l’époque. Le scénario s’est répété. Rashford, dans un profil différent, n’a pas su apporter le poids du vrai numéro 9 comme le fait Kane. Vardy et Welbeck, monté en seconde période, non plus.



(...)