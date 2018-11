Ibrahim Köse, c’est l’une des bonnes surprises actuellement à Tubize. Le jeune milieu de terrain a su profiter des absences de plusieurs cadres pour saisir sa chance. Grâce à ses bonnes prestations, il est même parvenu à convaincre son entraîneur de le laisser dans le onze de base. "Avec les suspensions et blessures, certains joueurs ont saisi leur chance et ont apporté satisfaction, se révélant de manière plutôt inattendue. Ibou fait partie de ces joueurs qui sont parvenus à chambouler mes plans. Et comme ses prestations sont convaincantes, que les résultats suivent et qu’il apporte un plus, il est normal qu’il soit toujours titulaire. Et puis c’est un bosseur, un garçon qui ne demande qu’à apprendre" , explique Christian Bracconi.

Bien encadré par les joueurs plus expérimentés du noyau, Köse a saisi sa chance au bon moment. "Ça me fait du bien de jouer et je donnerai toujours le maximum pour l’équipe."

Arrivé il y a un an et demi à Tubize, le jeune médian vit sa première expérience en tant que joueur professionnel. Toujours en plein apprentissage, il profite de chaque instant pour progresser. "Je suis devenu pro ici. Pour la première fois de ma carrière, j’ai joué avec des pros, avec des adultes. Je me suis d’abord retrouvé dans une phase d’apprentissage mais aujourd’hui, je sens que j’ai progressé. Je suis notamment plus fort physiquement. Bien entendu, il me reste encore beaucoup de choses à apprendre, notamment sur le plan tactique."

Tubize, un choix qui fut finalement le bon. "Avec le recul, je confirme que signer à Tubize était le bon choix. J’avais besoin de passer le cap entre les équipes de jeunes et le football professionnel, Tubize m’a offert cette opportunité et j’ai pu la saisir."

Titulaire lors des précédentes rencontres, et notamment des deux victoires consécutives, Köse devrait à nouveau débuter ce samedi sur la pelouse de Lommel. Pour un troisième succès de suite ? "On va là-bas avec l’intention de décrocher une nouvelle victoire. On va tout donner, en équipe, comme on l’a fait lors des deux derniers matchs et cela devrait nous permettre de l’emporter à nouveau."