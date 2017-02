Sans surprise, l'ailier Brugeois José Izquierdo a remporté la majorité des suffrages pour son premier tour étincelant avec le Club de Bruges. Le Colombien devance son équipier Hans Vanaken et Sofiane Hanni, alors actif à Malines.

Kevin De Bruyne a reçu le titre de meilleur Belge évoluant à l'étranger, des mains de son T3 Thierry Henry.

Les meilleurs supporters du Royaume sont à Bruges

Les fans du Club Bruges, champion de Belgique et actuel leader de la Jupiler Pro League, ont été désignés 'Supporters de l'année', le prix récompensant les supporters les plus enthousiastes et fidèles, mercredi, avant le 63e gala du Soulier d'Or.

Les supporters du FC Malines, du Standard, du Club, de l'Antwerp et de Charleroi étaient nominés pour cette distinction pour laquelle 55.000 fans ont voté jusqu'au lundi 6 février sur le site de 'Stadion'. Les capitaines des 24 clubs de première et deuxième divisions ont également voté.

Les supporters du Club ont obtenu 34 pour-cents des voix et devancent ceux de l'Antwerp (27%) et du FC Malines (19%).