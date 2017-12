Stade national, Eden Hazard, Felice Mazzù, etc.: voici les Tops et les Flops du football belge.

Les TOPS

À eux seuls, les Diables auraient pu remplir toute la catégorie top entre les prestations 5 étoiles de Kevin De Bruyne, les buts et le transfert-record de Romelu Lukaku et l’année très solide de Toby Alderweireld. Mais il a fallu choisir et c’est Eden Hazard qui s’impose. Le magicien de Braine-le-Comte semble encore avoir franchi un cap en 2017. Vainqueur de la Premier League avec Chelsea, il a montré à toute la planète foot qu’il était parmi les meilleurs joueurs actuels après avoir connu une saison plus difficile en 2015-2016. Il s’est totalement libéré dans le système d’Antonio Conté, proche de celui que Roberto Martinez a mis en place en équipe nationale. À bientôt 27 ans (le 7 janvier), Eden Hazard a marqué 16 buts et donné 11 passes décisives sur l’année civile 2017, tout ça sans Coupe d’Europe la saison passée. Des chiffres qui ne le placent pas loin des footballeurs les plus décisifs de l’année. Le sélectionneur prie déjà pour que son numéro 10 garde cette forme jusqu’en été. Et qui sait, en cas de titre final des Belges à la Coupe du Monde, Hazard deviendrait l’un des candidats au Ballon d’Or dans un peu moins d’un an.

Mais où s’arrêtera Mazzu avec Charleroi ?(...)