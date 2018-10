Steven Defour a joué ses premières minutes depuis le mois de janvier, samedi, contre Manchester City. Son club, Burnley, n'a rien pu faire contre le champion en titre, victorieux 5-0.

"Je me sentais très bien", a déclaré Defour sur le site des Clarets. "Physiquement, cela s'est bien passé. Tu sais que c'est difficile de venir ici et tu sais que tu ne vas pas toucher beaucoup de ballons. Mais cela fait du bien et tu dois commencer quelque part pour retrouver le rythme de la Premier League. C'était important pour moi de retrouver ce rythme et de me préparer pour les semaines à venir."

Révélation de la saison passée, conclue à la septième place, Burnley restait sur trois rencontres sans défaite avant de se rendre à l'Etihad Stadium. Selon Defour, le deuxième but en début de seconde période a coupé les jambes des Clarets. "Quand City est en confiance, ils continuent à jouer. Même sur le banc, ils ont d'excellents joueurs. Ce n'est pas ici que nous devons prendre des points. Nous aurons d'autres opportunités et devrons être prêts."

Defour est resté 75 minutes sur la pelouse avant d'être remplacé.