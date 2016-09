Suisse: un tournoi de football pour des migrants soutenu par l'UEFA

Football

Ce premier tournoi "inter-migrants" est organisé par l'Hospice général, institution genevoise d'action sociale, en collaboration avec la ville et les institutions publiques de Nyon, où est installé le siège de l'UEFA.

Il accueille quelque 120 réfugiés/migrants du bassin genevois, répartis dans 16 équipes de dix joueurs, a précisé Michel Nicolet, coordinateur du projet.

Ces réfugiés sont "en majorité originaires d'Erythrée et d'Ethiopie. Il y a aussi des Syriens, Irakiens, des Afghans et des migrants issus d'Afrique de l'ouest", a-t-il précisé. "Ils sont actuellement accueillis dans ces centres d'hébergement de Genève, Lausanne ou Nyon. Parmi eux se trouvent des demandeurs d'asile et d'autres qui ont vu leur demande d'asile acceptée".

"Le sport, et le football en particulier, est un axe majeur pour l'insertion des migrants dans la société d'accueil", explique encore M. Nicolet, pour qui l'équipe de réfugiés constituée par le Comité international olympique (CIO) lors des récents jeux Olympiques de Rio avait constitué "une source d'inspiration".

Le tournoi se déroule le 15 septembre sur les terrains de Colovray, situés face au siège de l'UEFA à Nyon.

"Le football étant à la fois un vecteur d'inclusion sociale et un moteur de confiance en soi, l'UEFA accueille cette année avec plaisir le tournoi pour les réfugiés", a commenté Theodore Theodoridis, secrétaire général par interim de l'UEFA, cité dans le communiqué.