Les joueurs et leurs femmes, ainsi que tous les VIP, sont sur leur 31 pour cette soirée de Gala du Soulier d'Or 2016 !

Pendant quelques heures, le football belge ne va parler que de cela. Le Soulier d’Or 2016 sera décerné ce mercredi soir en grandes pompes à Lint, essentiellement sur base des votes des journalistes spécialisés.

Une chose apparaît déjà certaine : le lauréat ne sera pas belge. Après les victoires de Thorgan Hazard, de Dennis Praet et de Sven Kums, c’est à nouveau un joueur étranger qui sera sacré.

Autre prédiction assez claire : on va assister, comme en 2014 avec Praet et Vazquez, à un duel entre Anderlecht et le Club Bruges. Le grand favori, ce mercredi soir, sera José Izquierdo. Essentiellement parce qu’il a été le meilleur joueur du club sacré champion de Belgique l’an dernier.

Un autre Brugeois devrait monter sur le podium : Ruud Vormer, joueur aussi intelligent que polyvalent. Mais il a le défaut de ne pas être un pur joueur offensif, poste souvent plébiscité dans ce genre de scrutins…

La structure du vote - en deux tours sur une année civile - reste assez particulière et c’est justement pour cette raison que Lukasz Teodorczyk sera le principal concurrent d’Izquierdo. Et qu’il a même toutes ses chances de l’emporter ! Au premier tour de scrutin, qui couvre la période de janvier à juin, les votants ont certainement plébiscité Izquierdo. Mais les votes pro-brugeois pourraient aussi se diluer. Au second tour de vote (juillet-décembre), le serial buteur Teodorczyk risque de signer une vraie razzia. Suffisant pour coiffer Izquierdo sur le poteau ? Réponse ce mercredi soir à 22 h 20.