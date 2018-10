La chambre du conseil de Tongres décidera mardi du maintien ou non en détention des neuf personnes placées sous mandat d'arrêt et inculpées pour organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption privée dans le milieu du football.

Les neuf suspects qui comparaîtront ce mardi dès 09h00 du matin sont: les agents de joueurs Mogi Bayat, Dejan Veljkovic, Karim Mejjati et Dragan Siljanoski, l'arbitre Bart Vertenten, les acteurs malinois Olivier Somers et Thierry Steemans (respectivement actionnaire principal et directeur financier du KV), l'ancien avocat Laurent Denis et l'épouse de Dejan Veljkovic, Maria Bogojevska.

Mercredi dernier, 44 perquisitions avaient été menées en Belgique par la police judiciaire fédérale dans le cadre d'une vaste enquête concernant des soupçons de fraude, de commissions occultes et de matchs truqués en division 1A. Vingt-neuf personnes avaient été interpellées.

Après un marathon d'interrogatoires de 48 heures, le parquet fédéral avait annoncé vendredi l'inculpation de 19 personnes, dont neuf placées sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction du Limbourg, en charge de l'enquête.