Les arbitres du plus haut niveau en Belgique vont bénéficier d'une aide psychologique, relève samedi Het Nieuwsblad. Ils ont été durement frappés par le scandale judiciaire qui touche le monde du football belge depuis mercredi.

Deux de leurs confrères sont soupçonnés d'avoir truqué des matches et l'un d'entre eux, Bart Vertenten, est en détention préventive. Jef Brouwens, psychologue du sport travaillant pour l'Union belge de football, a été contacté par le patron des arbitres belges Johan Verbist. Il doit tenir une session d'information ce mardi pour expliquer aux arbitres l'importance de leur rôle dans le football et le comportement à adopter.

Les arbitres amateurs du nord du pays ont reçu un courriel du bureau d'arbitrage flamand leur demandant de rester "sereins et attentifs". On craint qu'ils ne soit plus que jamais la cible de supporters mécontents.