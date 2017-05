Football Notre consultant Alex Teklak débriefe la claque du Real Madrid à l'Atletico Madrid, 3-0, en demi-finale aller de la Champion's League.

1. "Le nouveau Ronaldo"

Ce match conforte Ronaldo dans son nouveau rôle. Il est encore plus clinique, plus chirurgical. Il a parfois disparu du match sur de longues séquences avant de ressurgir d’un coup, notamment sur son deuxième but. Il use les défenseurs différemment : plus par ses courses mais par la menace permanente qu’il exerce sur une défense qui sait que, face à lui, elle n’a pas droit à l’erreur. Sous peine de se faire punir. Il est moins spectaculaire qu’auparavant mais il est nettement plus efficient. Il se transforme en buteur pur parce qu’il ne doit plus marquer en se créant autant d’occasions qu’auparavant.

2. "Le losange mortel de Zidane

