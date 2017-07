Tessa Wullaert n'était pas présente sur le terrain d'entraînement de Rheden aux Pays-Bas, vendredi soir lors de l'entraînement des Red Flames à deux jours de leur entrée en lice à l'Euro de football féminin 2017 face au Danemark dimanche à Doetinchem (20h45).

Rien de grave selon le porte-parole de l'équipe nationale féminine de football Brecht Schelstraete. Wullaert a simplement besoin d'un peu de repos supplémentaire après la longue saison disputée avec le club allemand de Wolfsburg, a-t-il assuré a Belga.

Les blessures ont pour le moment épargné le groupe belge avec Lorca Van De Putte comme seule joueuse à être en doute pour le premier rendez-vous des Flames. La joueuse de l'équipe suédoise de Kristianstads a été victime d'une entorse au genou mardi dernier. Jeudi, elle a réalisé des exercices de fitness et d'aquajogging avant de reprendre par un entraînement spécifique ce vendredi soir.

En attendant de savoir si elle pourra être de la partie, Sarah Wijnants a été convoquée et s'est unie au groupe présent aux Pays-Bas. Le sélectionneur Ives Serneels a encore jusque dimanche pour remplacer une joueuse blessée dans son groupe. Heleen Jaques (épaule), Elke Van Gorp (fessier) et Laura Deloose (pied droit), sont rétablies de leurs blessures. Elles ont repris l'entraînement normalement ce jeudi et devraient en principe être sur le terrain pour affronter les Danoises.

Quelque 10.000 fans belges soutiendront les Red Flames aux Pays-Bas

Quelque 10.000 fans belges encourageront ces prochaines semaines l'équipe nationale féminine de football à l'occasion de l'Euro 2017 disputé aux Pays-Bas, annonce l'Union belge de football (URBSFA) vendredi dans un communiqué. Vendredi à 13h00, 1.379 tickets avaient été vendus aux supporters belges pour le match contre le Danemark du dimanche 16 juillet à Doetinchem, sur un total de 4.000 places disponibles au stade du Vijverberg.

Par ailleurs, 4.109 billets ont été écoulés pour Belgique-Norvège le 20 juillet à Breda et 4.209 pour Pays-Bas-Belgique à Tilburg le 24 juillet (sold out).

Si le derby des plats pays affiche complet, il reste des places disponibles pour les deux premiers matches. Les personnes intéressées peuvent les acheter via le site internet du tournoi. Au total, les organisateurs attendent 200.000 spectateurs pour l'ensemble des matches.

Le 21 juillet, à l'occasion de la Fête nationale, les Red Flames ont prévu à 11h00 un entraînement ouvert au public. Celui-ci aura lieu au centre d'entraînement du VV Rijen, entre Breda et Tilburg.