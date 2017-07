Tessa Wullaert a été élue meilleure joueuse du match Norvège-Belgique, deuxième rencontre du groupe A de l'Euro de football féminin, qui s'est tenu jeudi à Breda aux Pays-Bas. "Nous savions que nous pouvions le faire aujourd'hui", a lâché l'attaquante de Wolfsburg après la rencontre.

"Face au Danemark, nous n'avons pas eu de chance. Aujourd'hui, on a joué comme une vraie équipe même si nous savions que ce serait difficile. En plus, nous avons commencé avec un système de jeu différent mais tout le monde s'est adapté sans problème. Nous nous sommes tous battues l'une pour l'autre et ça a été récompensé par deux buts. J'ai été élue joueuse du match mais tout l'équipe mérite ce prix."

Cette victoire historique est donc une belle revanche après la déception face au Danemark où le début de match avait laisser à désirer. "Un mix de différents facteurs nous a donné la victoire que nous méritions aujourd'hui. Il y avait un peu de frustration dans le groupe mais on a tout remis dans l'ordre après une belle discussion. La tactique différente a certainement aussi pesé dans la balance. Nous étions plus dangereuses en possession de balle et nous avons osé jouer au football alors qu'en perte de balle, nous allions presser plus haut. La pression provenait plutôt des médias ces derniers jours mais dans notre tête on était tranquilles. Nous avons joué notre rencontre normalement."

L'attaquante des Red Flames a finalement parlé des supporters venus en masse (plus de 6000) pour supporter l'équipe nationale et mettre l'ambiance dans le stade de Breda. "Nous avions évidemment besoin de nos fans pour ce match. Ils sont importants pour nous soutenir. Ils sont sans aucun doute notre douzième homme et j'espère qu'ils seront aussi nombreux lors des prochains matches."

© BELGA



Ives Serneels confiant après la victoire historique

La victoire historique des Red Flames face à la Norvège jeudi soir lors du deuxième match du groupe A de l'Euro de football féminin a donné à Ives Serneels "la confiance nécessaire" pour affronter la suite de la compétition.

Après la défaite inaugurale face au Danemark, le sélectionneur national avait été clair en martelant que la Belgique "devait gagner contre la Norvège". Un discours qui a visiblement fait son effet. "Nous avons parlé pour régler certaines choses avec les joueuses mais traduire tout cela sur le terrain c'était plus difficile. Mes joueuses ont montré qu'elles peuvent se reprendre en l'espace de quelques jours. Cela fait plaisir et nous donne de la confiance pour la suite du tournoi", déclarait-il lors de la conférence de presse d'après match tenue au Rat Verleghstadion de Breda.

Les consignes qui visaient à rentrer tout de suite dans le match sont passées parfaitement au sein de l'équipe qui a débuté la rencontre avec une toute autre attitude par rapport aux premières minutes jouées contre le Danemark. "Lors du premier match, nous étions convaincus de débuter avec le meilleur système de jeu. Face à la Norvège, j'ai opté pour plus de vitesse et des changements de position. L'équipe a très bien compris ce que je voulais et quels étaient les problèmes face au Danemark."

Grâce à cette victoire, les Red Flames ont engrangé leurs trois premiers points et pourront donc tenter de se qualifier pour les quarts de finale lors du prochain match face aux Pays-Bas. Pour la Norvège, la qualification semble beaucoup plus difficile.

"Il faut que je vérifie la situation avec le directeur sportif de l'équipe" a encore ajouté Serneels. "Je n'ai pas prêté attention à cela avant le tournoi car j'étais concentré sur le premier match contre le Danemark. Mais c'est sûr que nous voulons accéder aux quarts de finale. Si ce n'est pas le cas, on peut déjà rentrer chez nous. On va donc essayer de gagner ce dernier match contre les Pays-Bas."