L'équipe de football féminine de Wolfsburg a validé dimanche son ticket pour la finale de la Ligue des Champions.

Les Allemandes ont gagné 2 buts à 0, la demi-finale retour qui l'opposait aux Anglaises de Chelsea (2-0). Elles étaient rentrées victorieuses de Londres (1-3) à l'issue de la manche aller. Tessa Wullaert est montée au jeu à dix minutes de la fin de la rencontre pour Wolfsburg.

Wolfsburg affrontera le tenant du titre l'Olympique Lyon. Les Françaises se sont imposées 1-0 (0-0 à l'aller) en demi-finale face à Manchester City.

Wolfsburg et Lyon s'affronteront pour la troisième fois en finale. Les Lyonnaises ont remporté le trophée en 2001 et les Louves deux ans plus tard.

La finale se déroulera le 24 mai dans la capitale ukrainienne Kiev.