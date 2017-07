Contre la Norvège, tous les regards seront à nouveau tournés vers elle. Surtout après la première défaite contre le Danemark, où les Red Flames ont (à nouveau) éprouvé des difficultés à inscrire un but. Tessa Wullaert est sans doute la joueuse la plus douée de l’équipe nationale.

"Mais je ne ressens pas de pression supplémentaire", nous a confié l’attaquante. "Je fais de mon mieux. Je sais qu’on attend beaucoup de moi. Mais j’essaye de ne pas penser au fait que tout le monde me regarde. Pour moi, les résultats dépendent de tout le monde. On défend et on attaque en équipe. J’essaye d’apporter mon expérience."

Une expérience acquise, depuis deux saisons, à Wolfsburg (avec qui elle a gagné le titre et la Coupe), en Allemagne, une des nations les plus fortes au monde.

"Je suis aujourd’hui plus mature", souligne Wullaert. "Je sens que je suis plus forte. Mentalement d’abord. Si je suis sur le banc ou en tribune, j’ai plus de ressource pour rebondir. Je suis aussi beaucoup plus forte physiquement."

Si ce n’était pas un rêve, Tessa Wullaert est aujourd’hui ravie d’être devenue professionnelle.

"Quand je fais quelque chose, je le fais à 100 %. Donc soit je devenais professionnelle, soit je ne jouais pas au foot. J’ai encore une année de contrat avec Wolfsburg. Et puis je pense que je serai prête pour un nouveau défi. Pourquoi pas en Angleterre ! Ils commencent à investir dans le football féminin là-bas aussi."

Grâce à sa visibilité, Tessa Wullaert espère aider le foot féminin à se développer en Belgique. " Les mentalités sont totalement différentes. Il y a beaucoup plus de filles qui jouent au foot en Allemagne. C’est diffusé à la télé et il y a beaucoup de supporters. Donc les jeunes ont beaucoup plus de respect."

Un respect qui manque encore en Belgique… "Les clichés existent encore et surtout chez les jeunes. Si une fille joue seule dans un club masculin, elle va recevoir des commentaires des autres garçons ou même des parents. Les garçons gagnent toujours plus que nous ? Je ne suis pas frustrée, mais je trouve cela dommage. Nous faisons exactement la même chose, les mêmes efforts. Et je trouve qu’on joue même nos rencontres avec plus de passion que les garçons. Mais c’est une discussion sans fin et cela ne risque pas de changer. Je suis déjà contente de pouvoir vivre de mon hobby."

Les Red Flames aussi. En espérant qu’elle puisse, contre la Norvège, trouver la clé pour marquer un but…