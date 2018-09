La frappe enroulée de Mohamed Salah (Liverpool) contre Everton a valu à l'ailier égyptien le Prix Puskas récompensant le plus beau but de la saison à l'occasion de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards, lundi, à Londres.

Un panel d'experts de la FIFA (composé de l'Argentin Pablo Aimar, l'Espagnol Iker Casillas, l'Allemand Miroslav Klose, l'Anglaise Alex Scott, la Brésilienne Aline Pellegrino, le Français David Trezeguet et le Néerlandais Marco van Basten) a établi une présélection de dix buts, lesquels ont ensuite été soumis au vote du public sur le site de la FIFA.

L'an passé, la reprise acrobatique du Français d'Arsenal Olivier Giroud au terme d'un contre rondement mené avait été récompensée.

Le but de Salah qui lui vaut le prix Puskas:

Deschamps entraîneur de l'année

Didier Deschamps, sélectionneur de la France championne du monde, a été désigné "Entraîneur de l'année" à l'occasion de la cérémonie des The Best Fifa Football Awards, lundi, à Londres.

Deschamps a été préféré au Croate Zlatko Dalic, finaliste du Mondial, et à son compatriote Zinédine Zidane, vainqueur de la Ligue des Champions pour la troisième année consécutive avec le Real Madrid et lauréat l'an passé.

En Russie, Deschamps, 49 ans, est devenu le troisième homme à remporter le Mondial en tant que joueur et sélectionneur après le Brésilien Mario Zagallo (vainqueur comme joueur en 1958 et 1962, comme sélectionneur en 1970) et l'Allemand Franz Beckenbauer (vainqueur comme joueur en 1974 et sélectionneur en 1990).

Le lauréat a été désigné par un jury international composé des sélectionneurs des équipes nationales, des capitaines des équipes nationales, d'un(e) journaliste spécialisé(e) de chaque territoire représenté par une équipe nationale, ainsi que des supporters/trices du monde entier inscrits sur le site de la FIFA.





Le palmarès complet:

Meilleur entraîneur d'une équipe féminine: Reynald Pedros (Lyon)

Meilleurs Fans: les supporters du Pérou

Prix du Fair Play: Lennart Thy (All/Erzurumspor Kulübü)