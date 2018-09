Luka Modric, sacré meilleur joueur de 2018 par la Fifa, "a réussi une grande année" mais "pour nous, le meilleur c'est Leo" Messi, a tranché mardi l'entraîneur du FC Barcelone Ernesto Valverde, regrettant la prolifération des prix individuels et trophées en tous genres.

"Chacun aura son opinion, j'ai la mienne et ce n'est pas le moment de comparer les joueurs les uns avec les autres, mais pour nous, le meilleur c'est Leo", a déclaré le technicien barcelonais en conférence de presse au lendemain du gala de la Fifa à Londres.

Le triomphe du Croate Modric a mis fin lundi au règne sans partage de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui trustent les Ballons d'Or et les trophées Fifa depuis maintenant dix ans. Les deux quintuples Ballons d'Or n'avaient d'ailleurs pas fait le déplacement lundi soir au gala de remise des "The Best" ("Le meilleur"), noms donnés aux prix annuels de la Fifa.

"Un prix appelé 'Le meilleur' et le meilleur n'est même pas là...", a ironisé Valverde. "Mais enfin, je n'ai pas grand-chose à dire sur le sujet, Modric est un grand joueur et il a réussi une grande année" en gagnant la Ligue des champions et en menant la Croatie en finale du Mondial, a-t-il ajouté.

Pour Valverde, ce genre de trophée répond à une évolution du football vers davantage de "show-business", où tout est "magnifié" et sujet à polémique.

"Il y a quelques années, il n'y avait pas autant de prix, et pas autant de médias", a rappelé le technicien.

"Maintenant, il y a beaucoup de prix, de galas et chaque gala est une autopromotion de celui qui l'organise et rassemble des stars du football, cela fait vendre. Et comme il y a davantage d'organes de presse, il y a plus de bruit médiatique, il y a plus de polémique, parce que la polémique amène de l'animation, elle fait vendre, ne nous le cachons pas. Il y a un bruit excessif mais c'est le monde où nous vivons. C'est un sport mais c'est de plus en plus un show-business", a conclu Valverde.