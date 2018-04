Thibaut Courtois a confirmé via les réseaux sociaux que son père et lui-même allaient porter plainte devant la justice contre Marc Wilmots pour diffamation.

En cause: une interview de l'ex-sélectionneur des Diables pour BeIn Sport, et relayée par la DH, dans laquelle Wilmots accuse le père de Thibaut Courtois, d’avoir "vendu la sélection" à l'Euro 2016. (Les détails de cette interview ici)

"J’ai juste un problème quand je fais ma théorie à 18h et que je vois qu’à 18h15, elle est sur tous les réseaux. Cela veut dire qu’un joueur a vendu la sélection. Et cela, c’est grave. Des journalistes français avaient la preuve que c’était le papa Courtois qui faisait cela. Je trouve cela dommage. Cela fait gagner du temps à l’adversaire", y déclare ainsi Marc Wilmots.

Thierry Courtois avait déjà, dans un droit de réponse envoyé à la DH, démenti ces informations. Son fils et lui-même ont décidé d'aller plus loin en attaquant devant la justice.

Sur Facebook, le portier de Chelsea et des Diables rouges s'est justifié: "Monsieur M. WILMOTS -qui n’est pas à son coup d’essai- réitère donc publiquement et gratuitement des accusations portant atteinte à mon honneur et à ma réputation ainsi qu’à l’égard de mon père. Nous avons décidé ensemble de déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile du chef de calomnie et diffamation."