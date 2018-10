C'était attendu, c'est désormais officiel.

Thierry Henry va quitter son poste d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale belge de football pour devenir entraîneur principal de l'AS Monaco, où il a été formé, a confirmé le club français samedi matin.

L'ancien international français est le successeur de Leonardo Jardim, licencié jeudi. Henry s'est engagé pour trois saisons, jusqu'en 2021. Il prendra les commandes du groupe lundi, a précisé le club. En Principauté, Henry retrouvera les Diables Rouges Youri Tielemans et Nacer Chadli.

Sur Instagram, Henry a évoqué son départ des Diables Rouges. "C'est avec une grande tristesse que je dois dire au revoir à l'équipe nationale belge. J'ai vécu deux années incroyables à aider Roberto Martinez à coacher ce groupe de joueurs extrêmement talentueux et à les regarder devenir la grande équipe qu'ils constituent aujourd'hui. Je remercie la Fédération belge, Roberto, tout le staff et les joueurs pour avoir fait en sorte qu'un Français se sente si bien accueilli parmi vous les Diables Rouges! Je vous souhaite tout le succès possible à l'avenir et je suis sûr que que des choses encore plus grandes vont arriver."

Concernant son nouveau défi, Henry a déclaré sur le site du club: "Je suis à la fois très heureux de revenir à l'AS Monaco et extrêmement déterminé à relever les défis qui nous attendent. J'ai désormais hâte de rencontrer les joueurs pour commencer à travailler tous ensemble."

Henry, 41 ans, avait rejoint l'Union belge en 2016 en tant que T3 de Roberto Martinez, qui venait d'être nommé sélectionneur. Vainqueur en tant que joueur notamment de la Coupe du monde 1998 et de la Ligue des Champions en 2009, Henry a apporté son expérience aux Diables Rouges, en particulier aux attaquants.

Après le départ de Graeme Jones pour West Bromwich Albion, Henry avait été promu T2. Martinez a donc perdu ses deux assistants en quelques mois.

En Belgique, Henry a vécu sa première expérience sur le banc de touche. Sa carrière de joueur avait débuté en 1994, à l'AS Monaco. Sur le Rocher, il a remporté un titre de champion en 1997. Henry a quitté Monaco pour la Juventus en janvier 1999. Son aventure en Italie n'a duré que six mois. Il a alors rejoint Arsenal, où il deviendra une légende du club. Avec les 'Gunners', Henry a remporté deux fois la Premier League (2002 et 2004) et deux fois la Coupe d'Angleterre (2002, 2003). L'attaquant a ensuite porté les couleurs du FC Barcelone pendant trois saisons, ajoutant deux nouveaux championnats (2009 et 2010), une Coupe d'Espagne (2009) et surtout la Ligue des Champions 2009 à son palmarès.

Henry a terminé sa carrière en 2014 aux Etats-Unis, aux New York Red Bulls, où il a évolué pendant cinq ans. Avec l'équipe nationale française, il a totalisé 51 buts en 124 apparitions, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire des 'Bleus'. Il a gagné la Coupe du monde 1998 et l'Euro 2000.

Henry s'est d'abord reconverti en tant que consultant pour Sky Sports. Il cumulait ce travail avec son poste de T3 chez les Diables Rouges. Après la Coupe du monde, il a quitté la chaîne britannique pour se concentrer sur sa carrière d'entraîneur. Depuis, les rumeurs l'ont envoyé tour à tour à Aston Villa, en Egypte ou encore à Bordeaux. C'est finalement à Monaco qu'Henry débutera sa carrière d'entraîneur, vingt-quatre ans après y avoir commencé celle de joueur.