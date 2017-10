Il était notamment accompagné par Thomas Chatelle qui a évoqué l'exclusion de Sébastien Pocognoli dans "La Polémique du week-end". "On ne remet pas en question l'arbitrage vidéo, mais il y a des règles qui ont été établies en début de saison. [...] Hier, même après 4 ralentis je ne voyais toujours pas si Pocognoli avait été touché. On ne vient pas avec la vidéo-arbitrage lorsque l'on est pas sûr. Pourquoi ajouter, en plus, une jaune à cela ?"

Découvrez l'intégralité de la séquence dans la vidéo ci-dessus.

Revivez l'émission complète: