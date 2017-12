Notre consultant, Thomas Chatelle, est revenu sur le statut de Kevin De Bruyne avec les Diables rouges. "Guardiola a eu l'intelligence de créer un statut spécialement pour lui. Il est toujours en train d'encenser ses joueurs mais pour KDB, c'est encore plus le cas il me semble. Il lui faut un statut spécial pour qu'il ait le même rendement à City et en équipe nationale."

