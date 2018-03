Le Borussia Mönchengladbach continue son surplace. Pour n’avoir remporté qu’un seul de leurs 7 derniers matches, les coéquipiers de Thorgan Hazard, qui ont arraché le nul dans les derniers instants face à Hoffenheim (3-3), se voient rejetés à la neuvième place et ont encore perdu du terrain dans la course à l’Europe.

Or, disputer au moins la Ligue Europa s’annonce comme une condition sine qua non pour voir Thorgan Hazard étirer son séjour chez les Fohlen.

"Mais d’ici à la fin de la saison, ce n’est pas un sujet", a éludé le Diable, dont le bail expire en juin 2020 selon les colonnes de la presse allemande. " Gladbach a besoin d’un bon Thorgan pour accrocher l’Europe. Que je veuille rejouer la Coupe d’Europe avec le Borussia est quelque chose de clair. Je joue dans une grande équipe de Bundesliga et j’ai bien progressé depuis mon arrivée. Mais je peux encore faire mieux. Nous sommes actuellement dans une période difficile et il faut en sortir."

Et le joueur , qui court après un but depuis le 20 janvier contre Augsboug, soit 720 minutes, sait qu’il devra hisser son niveau de jeu pour atteindre cet objectif. Et sur ses éventuelles envies d’ailleurs, Hazard a rappelé que "le niveau de la Bundesliga est extrêmement haut. Quand un joueur est titulaire dans une grande équipe en Allemagne, il peut aussi l’être en Angleterre ou en Espagne." Deux nations qui le suivent de près…