En deux matches amicaux, Youri Tielemans a déjà marqué les esprits. Le Bruxellois réalise un bon début de préparation avec Monaco.

"On travaille bien", explique-t-il à la chaîne du club. "Les deux amicaux que nous avons joués sont plus faits pour le travail physique. Nous commençons maintenant la tactique et le placement."

Les images de Monaco TV rappellent de bons souvenirs. Une situation difficile. Une roulette. Et Tielemans s’en sort. "Je me suis senti à l’aise au ballon", sourit-il.

Aligné dans ce que les observateurs du club ont nommé "la bonne équipe" lors des rencontres amicales du stage en Autriche, Tielemans fait bonne impression.

Son duo avec Fabinho fonctionne bien. Il y a toutefois quelques réglages à faire. Dans le 4-4-2 de Jardim, les axiaux ont un rôle spécifique. Tielemans doit le comprendre. Fabinho et lui aiment monter et doivent se coordonner sans se regarder.

La blessure d’Adama Traoré va même l’aider à s’intégrer. Le Malien aurait pu prendre sa place dans le 11 mais sera absent un petit temps. Les observateurs voient Tielemans, déjà bien intégré dans ce groupe jeune, débuter la saison dans la peau d’un titulaire.

Lui espère marcher dans les pas de son ancien coach Enzo Scifo. Il espère "faire aussi bien voire mieux que lui même si ce ne sera pas facile."

Les internationaux (Mbappé, Falcao, Lemar, Sibdibé, etc) sont revenus ce lundi. Le groupe et Tielemans repartiront en Suisse ce jeudi pour un nouveau stage. Les choses sérieuses commencent.