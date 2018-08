La rencontre entre le Sporting d'Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise sera sans aucun doute l'affiche des seizièmes de finale de la Croky Cup, prévus entre le mardi 25 et le jeudi 27 septembre.

Le tirage au sort de la Coupe de Belgique de football, effectué mardi midi au centre national à Tubize, a aussi réservé au Standard de Liège, tenant du titre, un déplacement sur la pelouse de Knokke, pensionnaire de D1 amateurs. Les seizièmes de finale, disputés en une seule rencontre, marquent l'arrivée des clubs de Jupiler Pro League. Protégés, les clubs de D1A avaient toutefois l'assurance de ne pas défier une autre formation de l'élite.

Finaliste la saison dernière, Genk a hérité de Lommel SK dans un derby limbourgeois qui s'annonce déjà disputé. Un autre derby est au programme de ces seizièmes avec le duel entre le RC Harelbeke et le KV Courtrai.

Le Club de Bruges, champion de Belgique et onze fois vainqueur de la Coupe, débutera pour sa part son parcours par un déplacement au SK Deinze (D1 amateurs).

Le Sporting d'Anderlecht, sevré de victoire en Coupe depuis 2008, défiera son voisin de l'Union dans une historique opposition bruxelloise.

La rencontre entre Malines, descendu en D1B, et l'Antwerp, promet autant de spectacle dans les tribunes que sur le terrain.

Avec les éliminations de Westerlo, Roulers et Oud-Heverlee Louvain, seules cinq des huits formations de D1B sont parvenues à passer l'écueil du cinquième tour.

Six clubs de Division 1 amateurs et cinq de D2 amateurs sont toujours en lice. On notera qu'elles avaient l'assurance de jouer à domicile si leurs installations répondaient aux exigences de capacités (1.500 places dont 300 assisses) et de luminosité inhérentes aux retransmissions télévisées (300 LUX), le tout sous réserve de l'autorisation des autorités locales.

Le FC Duffel (D2 am.) et FC Mandel United Izegem-Ingelmunster (D2 am.) ne répondant pas aux critères, ils sont obligés de jouer en déplacement.





L'Olympic recevra Lokeren !

© D.R.



Les Dogues ont hérité d'un beau tirage au sort, pour les seizièmes de la coupe de Belgique. Après leur victoire, face à Roulers, les Carolos auront la chance d'affronter une équipe de l'élite. C'est Lokeren qui sera l'adversaire de l'Olympic. "Je suis heureux de pouvoir jouer une D1", lance Quantin Durieux, le capitaine. "C'est une belle récompense pour tout le monde. On espérait sans doute avoir une des grosses cylindrées pour avoir un maximum de monde. Mais je suis certain que ce match nous offrira une belle expérience. Les supporters seront derrière nous."

Ce match sera programmé à la fin de mois de septembre. Il s'agit d'une belle affiche qui se disputera à la Neuville. La date reste à déterminer (24, 25 ou 26 septembre).





Les Buffalos en Gaume

Le tirage au sort de la coupe de Belgique a été effectué au sein de la fédération. Qualifié après avoir successivement éliminé Wavre, Meux et Westhoek, l’Excelsior Virton (D1 amateurs) croisera le fer avec La Gantoise en 1/16e de finale. Le match aura lieu au stade Yvan Georges le mardi 25 ou mercredi 26 septembre.









Le programme des seizièmes de finale

Le programme complet des seizièmes de finale de la Croky Cup, Coupe de Belgique de football, après le tirage au sort effectué mardi au centre national du football à Tubize. Ces rencontres sont prévues entre le mardi 25 et le jeudi 27 septembre.

SK Heist (D1 am.) - Zulte Waregem

KAS Eupen - AFC Tubize (D1B)

KRC Genk - Lommel SK (D1B)

Saint-Trond - FC Duffel (D2 am.)

Dessel Sport (D1 am.) - Royal Excel Mouscron RC

Harelbeke (D2 am.) - KV Courtrai

Hoogstraten (D2 am.) - KV Ostende

Olympic Charleroi (D2 am.) - Lokeren Waasland-Beveren

FC MU Izegem - Ingelmunster (D2 am.)

KV Malines (D1B) - Antwerp

Excelsior Virton (D1 am.) - La Gantoise

Cercle de Bruges - Beerschot Wilrijk (D1B)

Eendracht Alost (D1 am.) - Sporting Charleroi

Knokke FC (D1 am.) - Standard de Liège SK

Deinze (D1 am.) - Club de Bruges

RSC Anderlecht - Union Saint-Gilloise (D1B)