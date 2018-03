L'équipe nationale U19 belge de football a été battue (2-3) par la France lors de la première journée du Tour Elite, mercredi à Benidorm en Espagne.

Les troupes de Gert Verheyen menaient pourtant 2-0 après des buts de Thibaud Verlinden (8e) et de Sebastiaan Bornauw (47e) mais ont vu la France inverser la tendance dans les dernières minutes après l'exclusion du gardien belge Brent Gabriel à la 51e.

L'équipe belge a rapidement pris les commandes du match en marquant dès la 8e minute via Thibaud Verlinden, prêté par Stoke City chez les Allemands du FC Sankt Pauli (1-0). En seconde période, les U19 ont pris à froid les Français avec une nouvelle réalisation rapide grâce à leur capitaine Sebastiaan Bornauw (2-0, 47e), joueur du RSC Anderlecht.

La Belgique s'est ensuite compliquée la tâche avec l'exclusion de son gardien Brent Gabriel (Club de Bruges) à la 51e. Elle a concédé un premier but par Lenny Pintor (2-1, 81e) avant qu'Amine Gouiri, monté au jeu, ne rétablisse l'égalité (2-2, 86e). Dans les arrêts de jeu, Pintor, actif à Brest, a donné la victoire aux Bleus (2-3, 90e+1).

Les vainqueurs des 7 groupes seront qualifiés pour la phase finale, jouée du 16 au 29 juillet en Finlande. L'Euro 2018 est aussi qualificatif pour la Coupe du Monde 2019 des moins de 20 ans. La dernière participation à l'Euro des U19 belges date de 2011.

Gert Verheyen mécontent

Les Diablotins de Verheyen entamaient le tournoi qualificatif européen ce mercredi à Benidorm face aux ogres espagnol et français.

L’équipe nationale des moins de 19 ans joue sa qualification pour l’Euro en Finlande de cet été à partir de ce mercredi. Malheureusement, la mission est quasi impossible : il faut finir en tête d’une poule avec la Bulgarie mais surtout la France et l’Espagne ! "On a le tirage le plus difficile", râle Gert Verheyen, le sélectionneur. "On savait qu’on aurait une grosse équipe dans le pot 2 et on prend la pire : la France. Puis on tire l’équipe la plus difficile du pot 3 : l’Espagne. Ce sera très compliqué mais ça fera au moins de bons matches pour les jeunes."

La poule se joue en une semaine à Benidorm. Les Diablotins affrontent l’Espagne samedi (18 h) et la Bulgarie mardi (17 h 30). "L’Espagne est favorite à mes yeux. Elle joue à domicile et elle a l’expérience. Mais la France a une très belle génération, notamment avec Michaël Cuisance qui joue déjà en Bundesliga (NdlR : à Mönchengladbach)."

Les Belges , eux, sont privés des défenseurs Vanheusden et Delcroix qui se remettent d’une blessure. Verheyen s’est aussi passé des services de Bongiovanni que le journal Nice Matin vient pourtant de placer parmi les 3 plus grands espoirs de l’AS Monaco. "Je l’ai repris 4 fois et il n’a jamais pu venir. Monaco a dit non 2 fois, il était blessé 1 fois et il avait oublié son passeport la dernière fois. Pour moi, sa chance est passée avec cette génération. Il pourra revenir dès la prochaine campagne."

Sans le très talentueux milieu offensif formé au Standard, la tâche sera encore plus difficile. Verheyen pourra tout de même compter, entre autres, sur les Anderlechtois Amuzu et Sambi Lokonga, sur le Standardman Deom mais aussi sur Verlinden (prêté par Stoke City à Sankt Pauli en D2 allemande) et Boonen (Manchester United).