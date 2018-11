En Lituanie, le champion de Belgique disputait son premier match du tour élite.

Contre le club local du FK Vytis, Gooik se devait de prendre le meilleur. Après un round d'observation de dix minutes, les Belges trouvaient le chemin des filets. Diogo laissait parler la poudre ! Dans la foulée, le gaucher doublait la mise. Les champions de Belgique dominaient les débats. A cinq minutes de la pause, Leitao portait le score à 0-3. A la mi-temps, Gooik pouvait souffler un grand coup.





Au retour des vestiaires, Vytis tentait de se relancer. Rafa réduisait l'écart. Mais ce but avait le don de réveiller les Belges. Fernandao laissait parler son expérience. Le pivot ne laissait aucune chance au portier adverse. Le niveau était bon. Les Belges multipliaient les occasions. Mais ils manquaient quelques belles phases. Les visités plantaient un second but. Patias donnait au score son allure définitive. L'Italien fixait le score à 2-5 !





Ce jeudi contre Madrid, Gooik jouera la suite de son tournoi. Face au tenant du titre, les Belges n'auront rien à perdre.

Vytis 2 - Gooik 5

Buts : 11e et 13e Diogo (0-1; 0-2), 15e Leitao (0-3), 25e Rafa (1-3), 27e Fernandao (1-4), 38e Barbosa (2-4), 39e Patias (2-5).