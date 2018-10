Au fil de la journée, sont publiés sur Twitter les nominés pour le Ballon d'Or. Ils sont diffusés par ordre alphabétique.

A 8h, le média français dévoilait les noms d'Aguero, Alisson Becker, Bale, Benzema et Cavani.

Quatre heures plus tard, cinq nouveaux noms ont été dévoilés. Il s'agit de Courtois, De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Firmino et Godin.

Sur le coup de 14h, Les noms de Griezmann, Hazard, Isco, Kane et Kanté ont été révélés.

Vers 18h30, 5 autres joueurs ont été dévoilés. Il s'agit de Lloris, Mané, Marcelo, Mandzukic et Mbappé. Comme la liste est dévoilée par ordre alphabétique, on aurait dû y trouver dans celle-ci la trace de Romelu Lukaku. Hélas, son nom est absent. L'attaquant de Manchester United ne figure donc pas, à première vue, dans la liste des nommés pour la prestigieuse récompense.

Cinq nouveaux noms ont été sortis à 19h pile. Il s'agit de Messi, Oblak, Modric, Neymar et Pogba. Dries Mertens ne figure pas non plus parmi les 30 joueurs nominés.

Cinq joueurs doivent encore être dévoilés dans cette sélection.

Toutes les vidéos: