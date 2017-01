Les Tubiziens ont l’occasion de réaliser une opération en or dans la course au top 4.

Le Cercle qui va au Lierse, OHL qui se rend à l’Antwerp et l’Union qui doit se farcir Roulers, voilà les trois concurrents de Tubize pour la 4e place, opposés aux trois premiers du classement. L’occasion est donc belle pour les Sang et Or de conforter leur quatrième place et surtout de réaliser un coup en or en prenant leurs distances avec leurs poursuivants.

Mais pour cela, il ne faudra pas se louper face à Lommel, la lanterne rouge. "Nous sommes à six journées de la fin, les joueurs doivent faire le boulot. Avec nos trois concurrents directs qui se déplacent chez les trois premiers, on peut vivre un week-end très positif en cas de succès", confirme Régis Brouard. "Mais il est difficile pour moi de me projeter car je ne sais jamais à l’avance comment mon équipe va se comporter. Quoi qu’il en soit, mes joueurs devront être en mode compétition car Lommel ne vient pas battu d’avance."

Côté noyau, Régis Brouard est privé de Touré (suspendu) mais aussi de Ba, touché aux ligaments internes du genou et indisponible pour 6 à 8 semaines. Babic est incertain, Zenke est de retour, tout comme Keita.

Le noyau : Beunardeau, Rausin, Fabre, Q. et M. Laurent, Nirisarike, Dudouit, Camargo, Betsch, Garlito, Babic ?, Diallo, Amallah, Sabaouni, Lee, Henri, Garcia, Zenke, Keita.

