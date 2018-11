En fin de match contre Madrid, Gooik aurait dû hériter d’un dix mètres, à la suite de la sixième faute de l’Inter. Mais l’arbitre n’a pas bronché et les Belges loupaient de peu l’exploit.

Du coup, ils devaient se contenter de terminer leur tour élite sur une bonne note, surtout qu’il s’agissait de la dernière rencontre de leur pivot. Fernandao a décidé de mettre un terme à sa carrière. Contre Dobovec, les champions de Belgique devaient donc sortir une belle prestation.

Carsi débloquait la situation, après deux minutes. Mais dans les trente secondes après l’ouverture du score, Mordej plantait deux buts! A la 17e, Carsi égalisait. Le match était âprement disputé. Juste avant la pause, Grbic portait le score à 3-2 !

Au retour des vestiaires, Gooik poussait tant et plus pour revenir dans le coup. Diogo parvenait à faire 3-3. Totoskovic trouvait la faille, à son tour. Il restait dix minutes à jouer. Gooik devait prendre des risques. Dujacquier se procurait une belle occasion. Mais Dobovec ne craquait pas. Ceh en profitait même pour faire 5-3. Les Slovènes ne lâchaient rien ! Patias entretenait l’espoir, à une minute trente de la fin. Leo et Diogo poussaient. En vain. Les Belges devaient se contenter de la troisième place de leur groupe, malgré une très belle coupe d’Europe.

Dobovec (Slo) 5 - Gooik 4